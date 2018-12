C’è il Bogliasco sulla strada della Bpm Sport Management

È rientrata ieri sera da Desenzano la Bpm Sport Management, con la formazione guidata da mister Marco Baldineti protagonista dell’evento “Mastini incontrano Mastini”. La testa però è già a domani, sabato 15 dicembre ore 18.00, quando la Bpm Sport Management ospiterà alle Piscine Manara il Bogliasco Bene, formazione che in questo momento occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato fino a oggi.

Intanto i giocatori della Bpm continuano a essere seguiti da vicino dal commissario tecnico della nazionale Sandro Campagna che ha confermato i Mastini come la squadra del momento: saranno sette i convocati che da Busto Arsizio per il raduno della Nazionale Italiana che sarà in Common Training negli Stati Uniti insieme alla nazionale a stelle e strisce a Long Beach (in California) dal 26 dicembre al 3 gennaio. I Mastini che risponderanno alla chiamata azzurra saranno: Jacopo Alesiani, Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Andrea Fondelli e Gianmarco Nicosia.

Queste le parole del patron Sergio Tosi: «Siamo la squadra che sta esprimendo probabilmente la pallanuoto moderna nel modo migliore e proprio il cambio di regole futuro sta portando in massa i nostri giocatori a rispondere alle chiamate della Nazionale. A mio avviso la scelta è ascrivibile al fatto che la nostra squadra sta facendo una pallanuoto che sarà molto positiva con il cambio delle regole. Ormai la pallanuoto è questa, velocità, forza, impegno e probabilmente un allenatore accorto, attento e preparato come Sandro Campagna ha valutato che i nostri Mastini riescano a rispondere al meglio a questi cambiamenti, questo senza nulla togliere ai tanti campioni delle altre squadre. Per noi questa convocazione è un grande orgoglio, un grande risultato e una soddisfazione e premia tutti gli sforzi che la società fa, sotto tutti i punti di vista».

Dopo la partita di domani la Bpm Sport Management tornerà a pensare alla Len Champions League che mercoledì 19 dicembre alle 20.30, per la quinta giornata, vedrà i Mastini ospiti in Croazia nella vasca del Mladost Zagabria dell’ex Antonio Petkovic.