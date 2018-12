Dal centro all’ospedale in bici? Nuove piste ciclabili in arrivo

La Giunta comunale di Legnano ha approvato il progetto esecutivo “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile” per la realizzazione di piste ciclabili e di una zona 30.

Le opere rientrano fra quelle presentate al Ministero dell’Ambiente nell’ambito del bando “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, insieme ad altre iniziative per incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta, carpooling e così via.

Il progetto appena approvato prevede la creazione di tratti di piste ciclabili tra centro città e area dell’ospedale (viale Sabotino e vie Carducci, Parma, Novara) così da collegare quelli esistenti. La zona 30 sarà ricavata in un tratto dell’Oltrestazione. L’importo necessario a eseguire questi lavori, che partiranno nelle prossime settimane, è di 380mila euro.

Le iniziative presentate al bando nazionale hanno Legnano come Comune capofila e coinvolgono anche Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese.