Dalle elezioni alla lucine, i 10 video più visti del 2018

Dalla cronaca ai vip, dai video-tutorial alle notizie nazionali. È stato un 2018 pieno di video quello che si sta concludendo, anche per la web TV di VareseNews. Nel corso dell’anno i video pubblicati sul nostro portale hanno totalizzato più di 1 milione e 300 mila visualizzazioni, ma quali sono i video più visti? Ecco la classifica dei primi 10

1 – Come si vota per le elezioni in Lombardia

Il tutorial realizzato per spiegare le procedure per esprimere il proprio voto e le proprie preferenze il 4 marzo ha totalizzato quasi 25.000 visualizzazioni

2 – Lo sfogo di Michelle Hunziker

La story pubblicata su Instagram con cui la presentatrice si lamentava dei ritardi nella consegna dei bagagli si è classificata al secondo posto (leggi la storia)

3 – Incidente all’ingresso di Varese

Il primo video di cronaca è quello di un gravissimo incidente stradale all’ingresso dell’autostrada di Varese. Accadde il 13 maggio e morirono due persone (leggi la storia)

4 – Il crollo di Ponte Morandi

Uno dei primi video del crollo del ponte a Genova il 14 agosto è stato visto quasi 20.000 volte

5 – L’elisoccorso a Gavirate

Il video inviato da un lettore documenta il decollo dell’elicottero che è intervenuto in un tragico incidente lungo la Sp1. In quello scontro violentissimo morì una ragazza, Valentina Guerra. (leggi la storia)

6 – Grandinata su Albizzate

La seconda parte della classifica si apre con il maltempo che ha colpito alcune località della provincia il 30 maggio scorso. (leggi qui)

7 – Violenze all’asilo

Il breve video di 22 secondi che documenta quello che accadeva in un asilo nido di Gavirate è stato guardato 15.000 volte (leggi qui)

8 – Lo spazzaneve a maggio

Le incredibili immagini di uno spazzaneve che è dovuto intervenire nell’alto verbano a maggio per sgomberare la grandine ha colpito molto i nostri lettori (leggi qui la cronaca)

9 – Il matrimonio di Daniele e Filippa

Le immagini del “matrimonio dell’anno” di Varese a Ville Ponti è stato guardato quasi 14.000 volte

10 – Le lucine di Leggiuno

Ultimo gradino di questa classifica il video dell’inaugurazione delle Lucine di Leggiuno del 2018