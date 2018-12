Morì in un incidente stradale, gli amici lo ricordano in un “manga”

È come se tutto il colore del mondo fosse stato utilizzato predare vita a segni, forme e scene disegnate con un solo obiettivo: ricordare, far rivivere nel ricordo un amico, Lorenzo Mazzini che tutti a Cocquio ricordano per la ciocca di capelli verdi, la voglia di vivere che diventava corsa e risate.

Galleria fotografica Un disegno per Lorenzo 4 di 18

Una vita recisa da un incidente stradale. Una ferita che fa ancora molto male.

Ma per questo, per salutare e ricordare l’amico che non c’è più oltre 40 ragazzi hanno partecipato al concorso “Un disegno per Lorenzo” che ha coinvolto le scuole di Cocquio Trevisago.

Gli amici lo hanno ricordato disegnandolo in diversi “manga”, fumetti giapponesi.

E lo scorso 9 dicembre con le premiazioni dei vincitori, si è conclusa la prima rassegna dei disegni manga in ricordo di Lorenzo.

«I disegni presentati erano 27 ma l’impegno e la creazione di questi “capolavori” ha visto la partecipazione di oltre 40 ragazzi in quanto alcuni manufatti sono stati presentati non come singolo ma come gruppo», spiegano gli organizzatori della manifestazione.

Sono stati premiati i primi classificati delle quattro categorie, “scuola primaria”, “scuola media”, “scuola superiore” e “categoria libera” dove poteva partecipare qualsiasi cittadino (di Cocquio e non). Visto però la fattura dei disegni presentati e visto soprattutto la sensibilità dei ragazzi utilizzata nel rappresentare l’immagine di Lorenzo sia come semplice ragazzo con il ciuffo verde sia come manga, è stato deciso di istituire un ulteriore premio speciale

«Alla fine comunque i vincitori sono stati tutti, ragazzi, genitori, professori, cittadini che hanno partecipato alla manifestazione in quanto l’intento era pensare a un amico, a un appartenente alla nostra comunità e tutti insieme ci siamo riusciti»

La Famiglia di Lorenzo ed il comitato organizzatore, ringraziano tutti per la numerosa partecipazione.