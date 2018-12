Dopo due mesi di lavoro l’albero splende in piazza

E’ stato inaugurato l’8 dicembre nella piazza di Travedona Monate l’albero di Natale pensato, creato e realizzato dalla Pro Loco. Una splendida serata che ha visto la piazza del paese stracolma per l’accensione dell’albero, grazie anche alla partecipazione dei bambini e genitori dell’Asilo Leva.

Quest’anno i ragazzi della Pro Loco si sono superati, realizzando un bellissimo albero. Qualche dato: Oltre 9mt di altezza, Largo 7mt, 400mt di luci a led , 90mt di strisce luminose, 6 specchi per un totale di 7 mt. Per realizzarlo e assemblarlo ci sono voluti 2 mesi di lavoro, con 7 cervelli e 14 mani sempre sul pezzo per far si che anche quest’anno il paese possa avere il suo albero caratteristico.

La Pro Loco Travedona Monate desidera pubblicamente ringraziare Vincenzo, Enrico, Claudio, Nicola, Rosi, Simone, Davide per la fantasia, l’impegno, il tanto lavoro speso per la comunità e per aver realizzato un albero natalizio che rende orgoglioso tutto il paese. L’albero sarà visitabile in piazza a travedona Monate fino al 6 gennaio.