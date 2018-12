Due nuove auto per il comune di Varese: sono elettriche

Il Comune di Varese si è dotato di due auto totalmente elettriche: a Varese l’amministrazione prosegue l’impegno per la mobilità dolce.

«L’obiettivo è quello di iniziare a dismettere le nostre auto più vecchie e inquinanti con queste due prime auto elettriche – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Dino De Simone –Inoltre dotarsi di vetture elettriche significa rispettare le indicazioni per quelli che vengono definiti Green public procurement, ovvero gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione. Questo significa scegliere prodotti e servizi che hanno un minore impatto sull’ambiente. In questo modo il Comune di Varese fa la sua parte per il miglioramento dell’aria della città contribuendo ad immettere meno inquinanti nell’atmosfera anche grazie a queste due nuove automobili molto più ecologiche».

Le prime due auto elettriche, due Nissan Leaf acquisite con una formula di noleggio a lungo termine, saranno utilizzate per gli spostamenti del personale del Comune di Varese e in particolare saranno usate dagli assessorati all’Ambiente, al Verde urbano e dei Servizi sociali.

«Il nostro impegno per una città più sostenibile iniziato con il progetto Varese si Muove prosegue anche con queste azioni concrete – ha detto l’Assessore alla Mobilità Andrea Civati – A Varese inoltre chi possiede mezzi ibridi o elettrici può già parcheggiare gratuitamente. A questo si aggiungono le azioni in favore della mobilità ciclabile che stiamo portando avanti».