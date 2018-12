Escursione nei presepi di Maccagno e dintorni

Domenica 23 dicembre il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione per visitare i presepi di Maccagno e frazioni. Maccagno è ” il paese dei presepi” in quanto offre una fantastica collezione della rappresentazione della natività. Preparati con maestria e posizionati in angoli suggestivi sia nel paese di Maccagno che nelle sue frazioni e la passeggiata lungo le antiche mulattiere li raggiunge tutti. Il programma della giornata si divide in due tempi per facilitare le presenze:

Itinerario del mattino: ritrovo alle ore 8,30 presso posteggio Porto Nuovo a Luino e partenza ore 8,40 con mezzi propri per Maccagno c/o la sede della Pro Loco a Maccagno

Ore 9,15 inizio escursione: itinerario Maccagno – Pianca – Sarangio – Campagnano – Garabiolo – Veddo – Maccagno.

Tempo totale escursione ore 3.45 – Difficoltà T1 – Dislivello complessivo salita 390m – Accompagnatori Francesco – Gianni

Ore 13,00 pranzo al sacco in una struttura riscaldato

Itinerario pomeriggio: ore 13,45 ritrovo presso la sede Pro Loco Maccagno e visita ai presepi di Pino, Orascio.

Tempo della passeggiata ore 1,30 – Difficoltà T – Dislivello complessivo salita 50m

Si raccomandano calzature ed abbigliamento adeguato

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità.

In caso di meteo avverso il programma potrebbe subire delle variazioni. Partecipazione gratuita.

Informazioni:

Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009; email info@prolocomaccagno.it

CAI Luino via B.Luini 16 (sede aperta il giovedì dalle 21 alle 23) tel 0332 511101; e-mail cailuinocailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it