Fiamme tra le case a Gurone, Vigili del Fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato in una zona residenziale di Malnate, nella frazione di Gurone. Le fiamme alte sono divampate attorno alle 21,30 di sabato, pare in un garage o comunque un edificio di pertinenza ad una casa in via Galileo Galilei.

Sul posto si sono recate diverse squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme mentre i Carabinieri hanno chiuso il tratto di strada attorno alla zona interessata dalle fiamme. Da quanto risulta non ci sarebbero feriti mentre è ancora presto per dire da cosa sia partito l’incendio.

Un giovane di Malnate ha postato un video su “Sei di Malnate se 2.0” e qualcuno che risiede in zona ha parlato di un esplosione, forse causata da un auto a gas.