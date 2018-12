Finalmente la fugàssa a Varese

Voglia di focaccia genovese, focaccia tipo Recco, canestrelli, pansoti o trofie al pesto? Basilico è il nuovo angolo di Liguria a Varese, in via Del Cairo.

Galleria fotografica Basilico Varese 4 di 12

Il locale è stato inaugurato il 3 dicembre 2018 da Anna e sua marito Federico, di professione cuoco, una coppia di giovani che ha deciso di portare i sapori di Zêna a Varese.

La passione per la cucina ligure è nata dall’esperienza di Federico che per molti anni ha fatto il cuoco proprio nel celebre capoluogo ligure e lì ha imparato a conoscere le materie prime e le ricette tipiche liguri, oltre che la nobile arte della focacceria genovese.

Basilico è aperto tutti giorni dalle 7.00 alle 19.30. A colazione potrete gustare le specialità della pasticceria secca ligure: pandolce genovese, canestrelli, gubeletti (farciti con diverse confetture) e tante fragranti brioche da farcire come più vi piace.

A pranzo Basilico vi aspetta con un menù che vi ricorderà i sapori della riviera ligure; trofie al pesto, pansoti, farinata di ceci, pansoti in sugo di noci e tante altre specialità, tutte preparate con prodotti di qualità.

Da Basilico potrete anche acquistare il pesto ottenuto pestando le foglie del basilico di Prà, il vero e pregiato basilico genovese DOP. In occasione del Natale sarà in vendita anche il pandolce, meglio noto come il panettone genovese e per gli intenditori, Gin Mä, il primo gin al mondo a base di basilico genovese DOP.

Anna e Federico vi aspettano per farvi assaggiare l’unica cucina genovese DOC di Varese e potervi augurare buon appetito, o come direbbero a Genova, bón apetìtto.