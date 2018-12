Fondazione Asilo San Gottardo

Via Santa Maria degli Angeli 9, Varese

Numero di telefono: 0332 224330

Indirizzo email: asilo.sangottardo@libero.it

Sito web: asilorasa.it

Tipologia di scuola: Paritaria

Orario di apertura: 7.30 – 17-30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra scuola dell’infanzia è una gioiosa realtà immersa nel verde del Parco Campo dei Fiori, posizione favorevole alla partecipazione alla vita della natura che la circonda . Per approfondimenti potete visitare il nostro sito: asilorasa.it.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette vengono stabilite in base alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Varese; i laboratori sono in parte compresi nella retta, ad esempio il ‘Closlieu’ per la pittura Stern-il corso di musica- il corso di yoga, altri vengono proposti ai genitori che, se li approvano, si fanno carico dei costi e noi provvediamo all’organizzazione.