L’approccio Reggio Children alla materna della Rasa

La scuola dell’infanzia San Gottardo della Rasa (in via S. Maria degli Angeli 9) è collocata all’interno del Parco Campo dei Fiori e gode di una posizione favorevole alle uscite in natura.

“Il nostro pensiero pedagogico ci orienta verso l’idea di centralità del bambino che crea il suo percorso di formazione grazie alla relazione con i pari, attraverso la quale costruisce conoscenze, e grazie alla presenza di adulti efficaci, in grado di cogliere i suoi bisogni e di sostenere i suoi processi evolutivi”, scrivono le maestre Betty e Clara nell’invito a partecipare ai due open day in programma per le mattinate di venerdì 14 dicembre e sabato 12 gennaio, sempre dalle ore 10 alle 12.

Nella prima data, il 14 dicembre, sarà presente anche la maestra Francesca per presentare il labortorio di pittura ispirato ad Arno Stern.

I principi del “Reggio children approach” orientano la proposta didattica della scuola, che oltrepassa spesso e volentieri i confini fisici delle mura del plesso per coinvolgere il territorio circostante.

“Il nostro luogo privilegiato è il bosco, dove l’incontro diretto con la natura ci rende consapevoli di far parte di un macrocosmo vivo e pulsante”, scrivono le maestre citando San Bernardo: “Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare dai maestri”.