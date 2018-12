Giuseppe Serra, «fu omicidio stradale»

La condanna è arrivata poco dopo le 13 di oggi ed è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare Alessandro Chionna: 3 anni di reclusione per la conducente dell’auto che travolse e uccise Giuseppe Serra, alla guida della sua moto.

Nell’incidente rimase ferita anche la moglie, la consigliera comunale Giovanna Ballinari, oggi patrocinata in giudizio dall’avvocato luinese Andrea Pellicini, sindaco della cittadina lacustre che rimase sconvolta, venti mesi fa, dalla tragedia per via del profilo pubblico della vittima e della moglie, entrambi molto conosciuti in città.

L’incidente avvenne nel comune di Brissago Valtravaglia il 9 aprile 2017 lungo la strada statale 394 che causò la morte dell’uomo, deceduto una settimana dopo il sinistro.

L’udienza si è tenuta in camera di consiglio e la decisione è giunta al termine delle richieste di pena del pubblico ministero Massimo Politi, cui sono seguite le discussioni dei legali e del difensore: oltre che Pellicini ha parlato anche Fulvio Dagnoni, avvocato del padre della vittima.

Ai famigliari della vittima sono state concesse a titolo di risarcimento anche delle provvisionali.