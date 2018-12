“Grandi opere” a Bregazzana: si mette in sicurezza via Molinetto

In via Molinetto, la strada comunale che collega la via per Bregazzana al centro Gulliver, che lungo il primo tratto sovrasta un piccolo nucleo abitato in località Molinetto, sono iniziate le operazioni in somma urgenza di messa in sicurezza di un tratto di circa 20 metri di strada comunale dopo delle recenti indagini geognostiche.

L’intervento è stato condiviso con il Centro Gulliver per la chiusura diurna della strada per consentire lo svolgimento dei lavori. I lavori prevedono la formazione di berlinese in micropali lungo il ciglio del versante, la costruzione di una platea in cemento armato di collegamento pali e tiranti per formare la nuova fondazione stradale e la ricostruzione della sede stradale compresa la fornitura e posa di opportune protezioni laterali. La durata presunta dei lavori è di circa 40 giorni. Il costo dell’intervento è di oltre 150 mila euro.