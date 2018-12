Gucci e Le Noci stendono ii Cuneo, la Pro Patria vola

Pro Patria che tiene il piede sull’acceleratore anche dopo le abbuffate natalizie. Il Boxing Day del calcio italiano sorride ai tigrotti, che schiantano il Cuneo 2-0 con un gol per tempo, entrambi di pregevole fattura dai piedi di Gucci e Le Noci. Ottavo risultato utile per gli uomini di Javorcic, che infilano anche la quarta partita senza subire gol chiudendo il girone di andata con 27 punti in zona playoff. Ultimo appuntamento dell’anno domenica 30 dicembre, in trasferta a Pistoia.

PRIMO TEMPO – Primo tempo che si apre con il colpo di testa, innocuo, di Kanis che quasi di nuca mette a lato. Sul rilancio di Tornaghi è ancora il marocchino che recupera palla e, arrivato ad una ventina di metri dalla porta, prova un sinistro che non ottiene miglior sorte. Ancora Cuneo al 20’ con il colpo di testa di Gissi, con il numero 1 bustocco che blocca. La partita si apre al 26’, quando dopo un lancio dalle retrovie, Gazo riesce a fare sponda per Gucci: il numero 9 stoppa di petto e da fuori area lascia partire un destro micidiale che si insacca nell’angolino alto. Raddoppio che rischia di arrivare quasi subito, al 28’ infatti è Le Noci che impegna Marcone alla parata. Al 32’ Gucci approfitta dell’errore di Santacroce per involarsi in porta, il difensore rinviene e stende l’attaccante, che viene ammonito per simulazione tra le proteste bustocche. L’ultima emozione del primo tempo è il tiro-cross di Suljic che al 34’ per poco non beffa Tornaghi.

LA RIPRESA – Secondo tempo che si apre con la Pro ancora davanti. Punizione dalla tre-quarti che non sembra creare problemi, salvo che da dietro la difesa Le Noci sbuca e tocca, il Cuneo si salva con un grande salvataggio di Marcone. Al 51’ è Suljic a spaventare, con una violenta punizione dai 25 metri, nessun problema per Tornaghi che con i pugni mette in angolo. Al 61’ i padroni di casa conquistano una punizione ravvicinata sulla sinistra: Le Noci si incarica della battuta e disegna un destro al bacio che si infila tra palo e portiere, imponendo uno 2-0 che rispecchia la prestazione delle due squadre. Dopo il raddoppio i biancoblù cercano di addormentare la partita, subendo poco e facendo molto possesso palla. Al 71’ Mattioli prova a turbare la calma quasi involontariamente, perché il suo cross al volo è sbilenco ma indirizzato verso la porta, palla che finisce sulla parte alta della rete e sospiro di sollievo bustocco. Pro che quasi trova il terzo gol all’80’ con il colpo di testa di Fietta servito da calcio d’angolo, che però finisce tra le braccia di Marcone. Da qui in poi il Cuneo non ha la forza di cercare il pareggio e la partita si spegne lentamente senza squilli.