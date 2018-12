Hell’s Kitchen: Nicola è in finale, beato tra le donne

Il concorrente bustocco di Hell’s Kitchen 5 ce l’ha fatta: ha ricevuto la giacca nera, che gli consente di partecipare alla finale e di combattere, con gli altri 3 finalisti, per diventare il vincitore dell’edizione 2018. Hell’s Kitchen, alla corte di Cracco anche il bustocco Nicola Pepe

Nicola si è messo in luce per capacità, creatività e stile: distinguendosi anche davanti a chef stellati di tutto il mondo e mostrando anche una vocazione internazionale nel dna, visto che nel corso della trasmissione si sono conosciute anche le sue origini per metà russe. Con Nicola in finale sono arrivate tre donne: Mayla, Ginevra e Michela. «Non era mai successo» Ha commentato Carlo Cracco, il “padre padrone” della trasmissione nonchè mentore dei ragazzi.