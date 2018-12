Finale di Hell’s Kitchen, una cena per tifare Nicola Pepe (con Nicola Pepe)

Cresce l’attesa per la grande finale di Hell’s Kitchen 5 e cresce anche il tifo per Nicola Pepe. Lo chef di Busto Arsizio è infatti uno dei tre finalisti che venerdì 21 dicembre giocheranno per aggiudicarsi un posto come executive chef al Marriot di Venezia.

Per tifare per lui c’è un’opportunità da non perdere. Allo Slottery Las Vegas di Busto Arsizio (via per Fagnano 44) è infatti in programma una cena con lo stesso Nicola Pepe. La serata avrà inizio alle 19 con un aperitivo a buffet, poi dalle 20 ci sarà uno show cooking dello stesso chef con una degustazione dei suoi piatti e poi alle 21.15 tutti davanti al maxi schermo per guardare la puntata.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Salumificio Colombo e Freddozzo. Per info e prenotazioni cliccate qui.