Hell’s Kitchen, alla corte di Cracco anche il bustocco Nicola Pepe

Questa sera alle 21 prenderà il via Hell’s Kitchen, il nuovo reality di cucina condotto da Carlo Cracco su Sky 1.

Tra i partecipanti c’è anche un giovane bustocco che si è già fatto strada nel mondo della ristorazione di alto livello a soli 22 anni: si tratta di Nicola Pepe, diplomato all’Ipc Verri, prime esperienze in ristoranti stellati di Milano già a 15 anni e attualmente chef della catena di alberghi Boscolo per i quali si occupa di avviare le cucine dei nuovi hotel. Pepe, che nel cognome ha trovato anche il suo destino, parteciperà al talent che si svilupperà in 8 puntate.

Lo show è giunto ormai alla quinta edizione e le regole non cambiano: 14 chef professionisti, inizialmente divisi in due squadre – la Rossa e la Blu -, competono per un posto come Executive Chef in uno dei ristoranti dell’hotel 5 stelle J.W. Marriott Venice Resort & Spa, sull’Isola delle Rose nella Laguna di Venezia. Cracco sarà affiancato ancora una volta Sybil Carbone (finalista della prima edizione) e Mirko Ronzoni (vincitore della seconda);

Per vederlo basterà, se abbonati, sintonizzarsi il martedì su Sky 1 dalle 21,15 oppure in streaming sulla piattaforma SkyGo.