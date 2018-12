Incidente e troppo alcol nel sangue, denunciato

Nella nottata tra venerdì e sabato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 32enne operaio di Varese, beccato alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

I militari dell’arma nel corso di un servizio di pattuglia hanno controllato l’uomo mentre passava in viale Europa alla guida della propria Toyota, “in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di sostanze alcoliche”. Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale veniva appurato che lo stesso si era messo alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Patente di guida ritirata e trasmessa la Prefettura di Varese.

Sempre a Varese nella giornata di venerdì i carabinieri del nuovo operativo e radiomobile hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica un 58enne muratore di Castiglione Olona che – dopo avewr bevuto – alla guida ha provocato un incidente. In particolare i militari sono intervenuti per lo scontro verificatosi a Lozza lungo la strada provinciale 57. Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale, l’operaio aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Patente di guida ritirata.