Inquinamento oltre i limiti da 5 giorni

PM10 oltre i limiti e PM2,5 alle stelle. In una parola: scarsa. È la qualità dell’aria che stiamo respirando in questi giorni con le concentrazioni di inquinanti sopra le soglie di attenzione ormai da cinque giorni.

In tutta la provincia da venerdì scorso le concentrazioni di inquinanti hanno iniziato a salire e ora siamo abbondantemente sopra le soglie massime previste. Per quanto riguarda il PM10 la maglia nera è a Saronno dove ieri si sono toccati i 96 microgrammi per metro cubo a fronte di un massimo previsto di 50. Un po’ meglio va nell’area di Malpensa dove la stazione di rilevamento Arpa di Ferno indica per il PM10 la quota di 72 µg/m³ e anche a Varese dove la media giornaliera è di 62. In questi giorni l’aria migliore è quella di Busto Arsizio dove ci sono solo 7 microgrammi oltre la soglia di allarme dei 50.

Dati ancora più gravi vengono registrati per quanto riguarda il PM 2.5. In provincia ci sono solo due stazioni di rilevamento ed entrambe fanno registrare numeri molto al di fuori dei limiti consigliati dall’organizzazione mondiale della sanità: a Varese 57 microgrammi per metro cubo e a Saronno addirittura 77.

Con questi dati potrebbero scattare nelle prossime ore le limitazioni di primo livello previste dall’Accordo Aria. La prima soglia scatta infatti dopo uno sforamento di 4 giorni e prevede blocchi ad alcune tipologie di diesel e a limitazioni nell’uso del riscaldamento domestico (leggi tutti i provvedimenti previsti).