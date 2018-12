Javorcic è contento della sua Pro Patria: «Siamo una squadra matura»

Al termina della gara pareggiata 0-0 tra Pro Patria e Alessandria, l’allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic è soddisfatto della prova dei suoi anche se non nega che si poteva fare di più: «Dopo la grande prestazione di mercoledì non dovevamo cadere nell’ingenuità della partita con il Piacenza. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra matura con un’identità forte».

«Ci abbiamo provato – prosegue il croato -, li abbiamo messi in difficoltà senza snaturarci, e per questo sono contento della prestazione. E’ segnale di continuità in un calendario fitto di impegni. Continuiamo a lavorare sul solco che stiamo tracciando».

Per Gaetano D’Agostino, tecnico dell’Alessandria invece è un punto importante perché «ci siamo dovuti adattare per non cadere negli errori delle partite precedenti e per sopperire alle assenze di giocatori importanti. Penso che l’abbiamo fatto bene. Poi se Santini lì tira parliamo di un’altra partita, ma sono contento di questo punto guadagnato davanti ad una Pro Patria solida».