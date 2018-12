La Lanterna sul Lago, tradizione in chiave moderna

Inaugurato a fine settembre 2018, La Lanterna sul Lago è il ristorante annesso al Main Summer Club, attività entrata in funzione a pieno regime a luglio di quest’anno con la riapertura della bio-piscina in riva al lago di Comabbio.

Menù realizzati con ingredienti freschi e genuini, cura per il dettaglio e l’attenta selezione di vini aumentano l’esperienza di gusto dei clienti.

Aperto da venerdì a domenica dalle 19 alle 23 (chiuso lunedì, martedì e mercoledì), il ristorante si affaccia sulle sponde del lago di Varese, può ospitare fino a 40 coperti e accetta tutti i tipi di pagamento.

– Chi siete e come mai avete deciso di dedicarvi alla ristorazione? Come è iniziato tutto?

L’azienda Villa Puricelli ha avviato un nuovo progetto in ambito ricreativo-estivo e di ristorazione. Il tutto è iniziato con i lavori di riqualificazione della zona della bio-piscina sul lago di Comabbio che giaceva in stato di abbandono da circa quattro anni.

– Passione o tradizione di famiglia? Come vi siete avvicinati alla cucina?

Siamo una famiglia del sud, una ricca cucina e la convivialità fanno parte della nostra quotidianità, della nostra cultura.

– Che tipo di cucina fate?

Cucina italiana, specialità regionali, tradizione in chiave moderna. Chef Emanuele è davvero bravo in questo.

– Qual è il vostro piatto forte? E quello più gettonato?

Piatto forte non saprei, ripeto, Chef è davvero bravo. Il più gettonato è sicuramente lo Spaghettone alla Colatura di Alici con Croste di Pane su Crema di Bufala, un piatto semplice ma davvero delizioso.

– Ci date la ricetta?

– Il piatto perfetto per questa stagione? Quale consigliate tra le proposte del vostro menù?

Per Natale il mio consiglio è di provare i Ravioloni ripieni al Castelmagno su Crema di Zucca e Sbriciolata di Amaretti.

– Cosa non può mancare nella vostra cucina?

Sicuramente sia il pesce che la carne, offriamo anche alternative vegetariane ma sia a noi che a Chef piacciono molto questi elementi.

– Avete un prezzo fisso a pranzo?

Per il momento non facciamo pranzi, almeno fino a maggio 2019.

– Perché scegliere voi?

Perché troverete un ambiente accogliente in una zona suggestiva, un personale amichevole, una cucina ricercata, di grande qualità e, soprattutto, un prezzo assolutamente concorrenziale.

– Tre parole per descrivere il vostro ristorante

Accogliente, intimo, gustoso.

SPECIALE NATALE

Per questo Natale il ristorante La Lanterna sul Lago offrirà un grande pranzo con un menù d’eccezione. Per info e prenotazioni 392 1384999 oppure 0332 948982.

Ulteriori informazioni

Indirizzo: via Al Lago 260, Mercallo (Va)

Tel.: 392 1384999 oppure 0332 948982

Email: lalanternasullago@mainsummerclub.com

