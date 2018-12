La Lega arcisatese festeggia il Natale con Attilio Fontana

La Lega di Arcisate festeggia il Natale con il Governatore lombardo Attilio Fontana. Il presidente sarà presente al momento di festa per lo scambio degli auguri natalizi domenica 16 dicembre alle ore 12.30 al PalaVelmaio di Arcisate, in via Martiri della Libertà.

“Un momento comunitario importante per la nostra Sezione – commenta il Segretario cittadino Roberto Martinello – non solo per trovarci e farci gli auguri, ma anche per fare il punto sulle prossime attività politiche. Il 2019, con le elezioni comunali, sarà fondamentale per il partito arcisatese”.