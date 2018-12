L’aperitivo di Natale di Area Giovani con Daniele Cassioli fa il pieno

Domenica 16 dicembre presso il “Caffè Club” di Castellanza si è svolta la festa di Natale dell’Associazione Culturale Area Giovani. Numerosi i ragazzi e gli adulti che hanno trascorso la serata in compagnia degli organizzatori e dell’ospite d’onore Daniele Cassioli che ha presentato il suo nuovo libro “Il vento contro”.

Daniele, atleta paralimpico e 22 volte campione del mondo di sci nautico, si è intrattenuto con i molti ragazzi presenti che hanno voluto scattare una foto con lui. «Siamo tutti diversi, ma è proprio questo che ci rende unici – ha affermato l’atleta – Anche attraverso lo sport, ognuno può trovare la propria strada. La vita spesso ci mette davanti ostacoli e difficoltà, ma è importante non arrendersi mai e puntare sempre più in alto».

Erano presenti anche alcune autorità che hanno voluto sostenere l’iniziativa: il sindaco Mirella Cerini, l’assessore alla cultura Gianni Bettoni, il maresciallo dei Carabinieri Salvatore Penza e il Parroco della Comunità Pastorale SS. Giulio e Bernardo, don Gianni Giudici. «Siamo molto contenti -ha dichiarato in chiusura il Presidente Alessio Gasparoli- di essere riusciti anche questa volta a coinvolgere tanti giovani e adulti. Si conclude un 2018 positivo e ricco di soddisfazioni. L’augurio è di proseguire nel nuovo anno con la speranza di coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze nel nostro progetto». Anche il Sindaco Mirella Cerini a fine serata ha preso la parola complimentandosi con gli organizzatori per l’ottima iniziativa e per tutte quelle fatte dall’Associazione nel corso del 2018.