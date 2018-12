L’Asilo Dall’Acqua si presenta con 2 open day

La scuola dell’infanzia “Asilo Angela Dall’Acqua” di Casciago invita le famiglie a visitare la scuola che vanta due sezioni infanzia (3-6 anni) e una sezione primavera (2-3 anni) nel pomeriggio di mercoledì 5 dicembre 2018, dalle 16.30 alle 18.

Un’occasione per mamme, papà e bambini per conoscerne gli insegnanti, gli spazi ampi e luminosi e toccare con mano progetti e laboratori.

Un secondo openday è in programma per la mattinata di sabato 19 gennaio 2019, dalle 10 alle 12.

Per maggiori informazioni: casciago.asilo@libero.it oppure 0332-226001.