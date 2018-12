Monsignor Pagani benedice il Comune e invita ad unirsi “per risolvere 4 problemi”

«Sono stato in molte case di bustocchi per le benedizioni e quello che chiedono è un grande sforzo da parte di tutti per risolvere quattro problemi che li affliggono più di qualsiasi altra cosa: il problema della casa, a partire da chi non ce l’ha, la questione della salute, il lavoro e l’arredo urbano».

Così monsignor Severino Pagani nel suo intervento in sala consiglio a Busto Arsizio in occasione della benedizione natalizia degli amministratori e dei dipendenti comunali alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, del presidente del Consiglio Valerio Mariani, degli assessori Arabini, Farioli, Tovaglieri e dei consiglieri comunali Tallarida e Cornacchia.

Il prevosto di Busto Arsizio ha chiesto a tutta la società di farsi carico delle questioni elencate «ricomponendo a livello locale tutte le forze che operano sul territorio, mettendo da parte le appartenenze politiche e cercando soluzioni locali alle istanze locali, senza aspettare che arrivino da enti superiori».

Monsignor Pagani ci mette dentro anche la chiesa ma chiede uno sforzo a tutte le rappresentanze della società bustocca: «Quando parlo di salute intendo dire che ci sono anziani che devono andare da soli al Pronto Soccorso e starci mezza giornata senza che qualcuno faccia loro compagnia, oppure delle lunghe liste d’attesa per avere una prestazione sanitaria. Quando parlo del problema della casa mi rivolgo ai proprietari di appartamenti sfitti perchè non lascino le case vuote. Così anche per il lavoro e per la cura delle strade della nostra città: dobbiamo collaborare tutti per questi temi che non hanno un colore politico».