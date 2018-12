Musica, canto e danza per un “dono di Natale” di solidarietà

Un coro, una scuola di danza e un progetto di solidarietà. Sono tre le realtà che hanno messo insieme le forze per il “Dono di Natale”, iniziativa in programma sabato 15 dicembre, alle 21, al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.

Tre Associazioni che si uniscono nella realizzazione di un emozionante spettacolo in cui si fondono le tradizionali musiche natalizie eseguite da coro ed orchestre, impreziosite dalle meravigliose sinuosità della danza.

La serata si prefigge due scopi principali: il primo, quello di allietare il pubblico in occasione dell’imminenza del Natale. Il secondo, non meno importante, quello di raccogliere fondi da destinare come “Dono di Natale” all’Associazione Pro Senegal, quale contributo concreto per la realizzazione dei progetti di aiuti che verranno ben illustrati nel corso della serata stessa.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Pro Senegal e destinato alla trasformazione della “Case de Santè”(struttura già rinnovata ed attivata dall’Associazione stessa come piccolo ambulatorio) di Khong Yoy, in “Poste de Santè” (struttura assistenziale molto più grande, in una vasta zona scoperta dal punto di vista sanitario). Il progetto prevede il risanamento e la ristrutturazione di un edificio già esistente da rendere operativo ed in grado di accogliere molteplici tipologie di pazienti, al fine di ampliare ed ottimizzare l’assistenza sanitaria anche alle popolazioni di più villaggi limitrofi, nonché garantire la gestione del reparto materno infantile grazie alla presenza fissa di ostetriche qualificate.

Partecipano:

Coro “Amici della Musica” ed Orchestra Sinfonica “Italian Academy” di Busto Arsizio diretti dal Maestro Pieralberto Pizzolotto.

Organista Maestro Luigi Lupi.

Soprano drammatico Gesu Zefi.

Scuola di danza “Angeli sulle Punte A.S.D.” di Dairago diretta da Eleonora Burgsthaler.

“Associazione Pro Senegal”, nella persona di Antonella Ferracini, membro del Comitato.

Per info ed acquisto biglietti contattare il n. 333-2435810

– bimbi fino a 5 anni gratis ma senza posto

– bimbi dai 6 ai 10 anni Euro 8,00

– da 11 anni in su Euro 12,00