Musica e sapori latini per una grande notte di Capodanno

Lunedi 31 dicembre, a partire dalle ore 20.00, al Sueño by Latinfiexpo di Gallarate (in viale Milano 177) si aspetta l’arrivo del nuovo anno con un grande cenone che propone un ricco menu multietnico che rispetta le tradizioni italiane e latinoamericane.

Per coloro che invece arriveranno dalle 23 è previsto un ricco buffet, mentre dopo le 24 per tutti non può mancare il caratteristico (e di buon auspicio) “cotechino con lenticchie”.

Un evento organizzato da FAM Eventi, organizzatori di Latinfiexpo a Malpensa Fiere, in collaborazione con le migliori scuole di ballo, per accogliere il nuovo anno con una grande festa, al ritmo di bachata, kizomba, reggaeton , hip hop, musica anni 80 e 90, generi per tutti i gusti e per le diverse passioni. Il tutto suddiviso nelle diverse aree ballo della grande discoteca.

Inoltre tante sorprese con giochi e divertimenti che accompagneranno la serata.

Dalle ore 20.00 ingresso e cenone euro 58

Dalle ore 23.00 Buffet e consumazione euro 27

Dalle ore 00.45 Ingresso e consumazione euro 12

Info & Prenotazioni 335.5359144 – 346.2332335