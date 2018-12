Natale in Valceresio, con i prodotti a km zero, il mercatino e tanta allegria

Una domenica aspettando il Natale con i sapori della Valceresio, il mercatino di Natale, musica e vin brulè. L’iniziativa “Natale in Valceresio”, è organizzata da Mondo agricolo di Besano con la collaborazione dell’associazione Valle del Ceresio.

L’appuntamento è per domenica 16 dicembre a Besano, nello spazio di Mondo Agricolo, in via Gastaldi 21. Dalle 10 alle 17.30 sarà possibile acquistare tanti prodotti a chilometro zero, dal miele bio di Porto Ceresio ai formaggi e salumi della Valceresio; ci saranno le bancarelle degli hobbisti, Babbo Natale per i più piccoli, musica e vin brulè per tutti.

Saranno presenti i volontari dell’associazione Valle del Ceresio, con uno stand dove ci si potrà associare per sostenerne le iniziative ed usufruire degli sconti nei negozi convenzionati della valle. Alla festa partecipa anche la nuova ProLoco di Besano che sarà presente con un gazebo.

La partecipazione è libera e gratuita.