Nuovo operatore per la polizia locale

E’ stato presentato oggi il nuovo ufficiale della polizia locale di Malnate in sostituzione del dott. Fionda che si trasferirà al comando di Piacenza.

Laureato in giurisprudenza con esperienza di agente in provincia di Bergamo, il dott. Stefano Stucchi, 32enne proveniente dalla provincia di Monza, ha anche conseguito un master in scienze criminologiche forensi.

A dare il benvenuto per l’amministrazione comunale è stato l’assessore Piero Battaini, insieme al Comandante Stefano Lanna.

Il nuovo membro della squadra malnatese prenderà servizio a partire dal prossimo 2 gennaio e sostituirà il dott. Fionda fino al 31 dicembre 2019.