Per piantare 270 alberi il comune ne abbatterà 174

Alla fine il bilancio sarà positivo ma il sacrificio sarà altissimo: 96 alberi in più a fronte di 174 abbattimenti. Nei prossimi mesi, infatti, le motoseghe romberanno in tanti viali alberati della città per abbattere interi filari e far spazio a nuove piantine. Nel piano da 260.000 euro di “interventi straordinari di piantumazione sul territorio cittadino” preparato da Agesp e approvato dall’amministrazione si prevedono sì nuove piantumazioni ma a fronte della sostituzione totale delle piante in diverse vie della città.

Nell’asse di via Venezia e via Costa, ad esempio, si prevede l’abbattimento complessivo di 70 alberi che saranno sostituiti o integrati dove già assenti con 130 nuove piante. Poco distante, in via Caprera, gli abbattimenti previsti sono 16 a fronte di una trentina di nuovi innesti. Nella zona dell’ospedale in via Arnaldo da Brescia saranno messe a dimora 60 nuove piante negli spazi lasciati liberi dopo 48 abbattimenti e dove ci sono i ceppi di 10 alberi tagliati in passato e mai sostituiti mentre in Corso Italia, nel tratto compreso tra la stessa via Arnaldo da Brescia e via Marmolada, saranno abbattute tutte le 40 piante presenti e ne saranno piantate 50, delle quali 10 negli spazi vuoti da anni.

In totale saranno 174 le piante che dopo decenni passati ad ornare e ombreggiare i viali della città saranno tagliate e sostituite con 270 nuovi arbusti. Di queste comunque almeno 35 andranno a riempire i buchi delle piante morte nel corso degli anni ma che non sono mai sostituite, un problema che accomuna praticamente ogni viale alberato di Busto Arsizio.

Quindi perchè andare a sostituire interi filari quando sono centinaia i buchi presenti in tutta la città? Lo spiega l’assessore con delega al verde, Paola Magugliani, che rivendica la scelta di procedere con i tagli. «Siamo molto attenti e verranno abbattute solo le piante che sono pericolose per la sicurezza» dice l’assessore che assicura: «abbiamo una perizia degli agronomi e non commetteremo gli errori di scelta delle piante fatti in passato». E nonostante le mobilitazioni per i 14 tigli del Viale della Gloria Paola Magugliani non è preoccupata di come la città potrebbe reagire ad un massiccio taglio di alberi. «Il saldo è positivo -dice l’assessore- e il mio obiettivo è quello di portare sempre più piante in città. Piange il cuore a tagliare un albero, ma la città non è una foresta»