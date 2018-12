Più di duecento mila euro nel piano di diritto allo studio di Casciago

Il consiglio comunale di Casciago ha approvato il piano di diritto allo studio 2018/2019. Sono 206 mila gli euro messi a bilancio dall’amministrazione comunale, 161 mila nel 2018, 44 mila nel 2019.

Nel dettaglio, i contributi per le scuole materne hanno subito un taglio, ma giustificato dal contributo statale di quasi 18 mila euro stanziato per il 2019 ( € 10.800 per l’Asilo Infantile “A. Dell’Acqua”, € 6.850 per la Scuola Materna “S. G. Emiliani”). Il contributo comunale alle scuole materne nei du anni in oggetto è di 44,1 mila euro.

Per quanto riguarda le scuole primarie “Sant’Agostino” e “Manzoni” il contributo totale è di 129,5 mila euro, 112,9 stanziati per il 2018, 16,5 per il 2019, comprensivi di aiuti per gli studenti con problemi di disabilità, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività culturali, didattiche, sportive e di sperimentazione e acquisto libri.

Per la scuola secondaria di primo grado “Villa Valerio” lo stanziamento è di 48 mila euro, 38,2 mila nel 2018 e 9,7 mila nel 2019 comprensivi di aiuti per gli studenti con problemi di disabilità, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività culturali, didattiche, sportive e di sperimentazione e acquisto libri.