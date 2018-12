Pro Patria in campo a Santo Stefano. Allo “Speroni” arriva il Cuneo

Espugnare Pisa non è stato solo un successo sul campo, ma una vittoria ricca di emozioni, anche per la recente scomparsa di Giovanni Garavaglia. Per la Pro Patria però non c’è molto tempo: mercoledì 26 dicembre (ore 14.30) allo “Speroni” arriverà il Cuneo, avversario insidioso, per l’ultima del girone di andata e anche ultima casalinga per il 2018.

Non sarà l’ultima in assoluto per questo anno solare, dato che Santana e compagni torneranno in campo anche domenica 30 dicembre a Pistoia per la prima del girone di ritorno prima della pausa invernale.

Non cambierà il modulo per mister Ivan Javorcic, che confermerà il 3-5-2, ma sono probabili cambi negli interpreti anche a causa delle tante gare ravvicinate che ha imposto il calendario. «Abbiamo fatto una settimana molto importante – spiega mister Javorcic –, gestita con grande dedizione al lavoro serietà e professionalità, questo ci ha permesso di fare la buona prestazione a Pisa. Penso che ci sono ancora tante cose da migliorare, come nel percorso fatto l’anno scorso. Non dobbiamo spingerci oltre al prossimo avversario, questo deve essere la nostra forza anche quest’anno. Pensiamo al Cuneo, poi a Pistoia e continuare a evolversi settimana dopo settimana».

I piemontesi, prossimi avversari dei tigrotti, sono reduci a loro volta da una bella vittoria 2-0 contro la Carrarese. Successo che dimostra la qualità della squadra, evidenziata anche dalle parole di mister Javorcic: «Il Cuneo è una squadra molto tosta e solida, ha una delle difese più solide del campionato, subisce pochissimo, fa giocare male l’avversario ed è una squadra molto difficile. Anche quando cambia molto uomini non si snatura e le loro prestazioni non cambiano. Arriva da una vittoria importante e questo sicuramente gli dà autostima».

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaCuneo sui social.