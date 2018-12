In pullman a Meda per tifare Varese

Ci saranno anche i tifosi del Club Passione Biancorossa allo stadio di Meda, dove sabato prossimo (22 dicembre) il Varese contenderà alla CasateseRogoredo la Coppa Italia di Eccellenza per quanto riguarda la Lombardia.

Il club ha infatti organizzato la trasferta in pullman nella città brianzola per sostenere la squadra di mister Domenicali, reduce dalla bella vittoria in campionato sull’Accademia Pavese nonostante i gravi ed ennesimi problemi societari.

Il viaggio a tinte biancorosse verso Meda prenderà il via alle ore 12,30 dal piazzale dello stadio “Franco Ossola”. Il costo per il solo trasferimento in pullman è fissato in 10 euro; il biglietto d’ingresso invece si potrà acquistare direttamente sul posto.

Per iscrizioni ci si può rivolgere ai dirigenti di “Passione Biancorossa” (Isacco, Antonella, Fabiola, Franco) oppure scrivere all’indirizzo e-mail cpassionebiancorossa@libero.it.