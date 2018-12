Varese, finale di coppa allo stadio di Meda

Sarà lo stadio di Meda – quello che di solito ospita le partite interne del Renate in Serie C – l’impianto nel quale il Varese disputerà la finale regionale della Coppa Italia d’Eccellenza.

La notizia era nell’aria ma oggi è stata ufficializzata: la partita vedrà impegnati i biancorossi sabato 22 dicembre (inizio alle 14,30) contro la formazione lecchese della CasateseRogoredo che milita nel Girone B ed è attualmente al terzo posto della classifica e nella quale gioca il grande ex di turno, Daniele Corti.

La Coppa Italia è uno degli obiettivi della squadra di mister Domenicali, perché la fase nazionale (per accedervi è necessario vincere la Coppa Lombardia) mette in palio una promozione diretta in Serie D per la prossima stagione. Prima della finale di Meda però, il Varese dovrà disputare l’ultimo turno di andata in campionato: domenica 16 a Masnago (16.30) è attesa l’ostica Accademia Pavese. Nella circostanza i biancorossi dovranno rinunciare ad Andrea Scapolo, fino a qui portiere titolare.