Quasi 3000 euro per le suore di Via Luini

Sono arrivati a destinazione i primi fondi che i cittadini di Varese hanno raccolto per restituire alle suore di via Luini ciò che è stato rubato loro durante un furto: la delegazione che questa mattina era capitanata da Stefania Cipolat – che ha ideato e promosso questa raccolta fondi, ribattezzata #Varesehailcuoregrande: con lei c’erano Paolo Ambrosetti della valigeria Ambrosetti e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in primis il presidente Roberto Leonardi.

A madre Roberta sono state consegnate le somme raccolte dall’associazione Carabinieri in congedo, che per l’occasione ha allestito anche un gazebo in piazza Podestà, e dalle “scatole” conservate in negozio per diversi giorni alla Valigeria Ambrosetti, al Golden Egg e dal Regondell Bistrot. In tutto 2650 euro: mille in arrivo dall’associazione dei Carabinieri e 1650 dai tre locali.

«E’ circa la metà di quel che hanno rubato alle suore – spiega Stefania Cipolat – Ma madre Roberta ci ha rinfrancato ringraziandoci e dicendoci che “Il mare è fatto di tante gocce»

D’altra parte, le iniziative a favore delle suore di via luini non sono ancora finite: domenica 16 una lezione di Yoga promossa da Spazio 43, sabato 22 la festa dei Gorillas del football americano.

«E sappiamo che molti varesini si sono presentati direttamente in via Luini con delle buste, contribuendo direttamente – ha spiegato Cipolat – I varesini hanno dimostrato grande senibilità e le suore hanno sentito il calore di tanta gente».

Un calore che, per la prima volta, è stato favorito dai vituperati social: «In questo caso è importante sottolineare il grande potere dei social – ha concluso stefania Cipolat, che ha avviato questa iniziativa proprio dalal sua bacheca Facebook – Si dice tanto male, ma in questi momenti funziona benissimo: è partito subito un tamtam splendido. Se si sfruttano in maniera giusta, i social sono un’occasione meravigliosa di condivisione».