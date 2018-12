Scuola materna parrocchiale paritaria “G. e A. Cattaneo”

Via don G. Ambrosini 15, Varese

Numero di telefono: 0332 330045

Indirizzo email: scuolamaternacattaneo@gmail.com

Sito web: www.scuolamaternacattaneo.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 17.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra scuola, di ispirazione cristiana e senza finalità di lucro, esercita la sua attività educativa dal 1943. L’ obiettivo finale è quello di partecipare con la famiglia allo sviluppo di un bambino aperto alla realtà, cosciente di sè, capace di aderire a ciò che fa crescere e ai rapporti con gli altri.

La scuola si trova in mezzo al verde e offre la possibilità di vivere molte esperienze all’aria aperta.

È composta da due sezioni di 28 bambini di età eterogenea (3-4-5 anni).

Quando è possibile, si accolgono anche i bambini anticipatari (che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo). I

l personale è adeguatamente preparato per le mansioni affidategli e si attiva con un aggiornamento costante.

Le attività proposte sono molteplici, si spazia dall’osservazione dell’ambiente alle diverse forme di espressione e comunicazione quali letture di fiabe, manipolazione, canto, disegno e pittura. A livello motorio si propongono divertenti lezioni di psicomotricità ed espressione corporea finalizzate per età. Sono previsti ed organizzati momenti di gioco libero, guidato e simbolico a piccoli e grandi gruppi e per età. Per i 5 anni è previsto un laboratorio di inglese come primo approccio alla lingua straniera.

Numerose sono inoltre le iniziative esterne alla scuola, quali: laboratori didattici a tema, gite scolastiche e realizzazioni di rappresentazioni teatrali in varie occasioni, come festa dei nonni, Natale, carnevale, festa della scuola materna.

Ci piace riassumerci con questa frase di Madre Teresa di Calcutta: “Siamo ben consci che ciò che stiamo facendo è una goccia d’acqua nell’oceano. Ma credo che se quella goccia non fosse nell’oceano, questo sarebbe più piccolo e se ne sentirebbe la mancanza”.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Rette stabilite dalla convenzione col Comune di Varese e concordate con le scuole materne Fism del territorio, ridotte presentando Isee.