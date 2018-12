I segreti delle stelle e della loro luce

Il cielo notturno, trapuntato di stelle, è uno degli spettacoli più suggestivi che la natura ci offre.

Osservandolo con attenzione vi possiamo scorgere i pianeti, ognuno con il suo colore caratteristico, e anche diversi colori tra le stelle, oltre che dimensioni e luminosità differenti. Perché esistono diversi tipi di stelle? E quante sono? Quanto sono lontane? Dove traggono l’energia per splendere miliardi di anni?



Per rispondere a queste e molte altre domande la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli terrà una conferenza questo venerdì 14 dicembre alle ore 21 presso il Salone Estense in via Sacco a Varese, gentilmente concesso dal Comune di Varese che da anni patrocina tutte le manifestazioni pubbliche

della Società Astronomica sia in città, sia presso l’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori.

Titolo della conferenza è “Il Sole e l’altre stelle”; si partirà quindi dalla nostra stella, il nostro Sole, osservandolo attraverso le foto riprese dai più grandi telescopi terrestri e spaziali, per passare ad “osservare” i tanti altri tipi di stelle che popolano la nostra galassia.

Relatore sarà il prof. Luca Molinari, docente di Fisica presso l’Università degli Studi di Milano, divulgatore da molti anni della “Schiaparelli”.

Con questa serata si chiudono gli incontri annuali “Tra Cielo e Terra” che vedono tanti appuntamenti tra serate divulgative, conferenze, osservazioni e giornate di Porte Aperte all’Osservatorio. Con la primavera ripartirà un nuovo programma, ancora più ricco ed interessante, seguiteci quindi sul sito www.astrogeo.va.it

(a cura di Chiara Cattaneo)