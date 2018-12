Si ribalta in auto, soccorso un 77enne

È stato ricoverato a Varese in codice giallo l’uomo di 77 anni che nella serata di lunedì 17 dicembre ha avuto un incidente stradale ad Angera, sulla via per Barza. (Immagine di repertorio)

L’uomo stava guidando in direzione di Taino, dove abita, quando per cause ancora da ricostruire (probabile l’ipotesi del malore) è andato a sbattere contro un palo per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza, i vigili del fuoco e sono stati avvertiti i carabinieri della compagnia di Gallarate. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.