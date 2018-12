Storielle di Natale con l’associazione Borgo Antico

L’appuntamento, l’ultimo per quest’anno per la rassegna de Il te con l’autore, sarà per domenica 16, alle 16 al caffè Lucioni. Ospite Giuditta Campello che propone Storielle di Natale, illustrate da Roberta Tedeschi. Editata nella collana Varia Einaudi ragazzi

“E’ stato un anno particolare, per noi dell’associazione Borgo antico – dice il presidente, Ugo Marelli – . Particolare per diversi motivi. Intanto perchè chiudiamo il quinto ano di attività della rassegna Il te con l’autore; poi perchè abbiamo abbiamo avuto un sostegno non indifferente alla nostra proposta da alcuni sostenitori; e non dimentichiamo che sul finire dell’anno abbiamo avuto anche il patrocinio della Provincia e del Comune di Castiglione Olona; e non dimentichiamo la collaborazione con l’Accademia musicale Tito Nicora. che ci ha permesso di organizzare una serata speciale per il 150 anni della morte di Gioachino Rossini. Infine, perchè i nostri amici lettori sono sempre numerosissimi e gli amici scrittori sono una garanzia. E il prossimo anno prevediamo grandi novità.

Ma passiamo a presentare Giuditta Campello. Castiglionese, giovanissima, ma già di grande successo la sua narrativa dedicata ai ragazzi (bastana vigare nel suo simpaticissimo sito http://www.giudittacampello.it/ ). “Avevo una nonna che di storie ne sapeva di strabilianti. Io e mia sorella Maddalena, ad ascoltarle, restavamo a bocca aperta dalla meraviglia: battevamo le mani quando saltavano fuori i buoni, battevamo i denti quando saltavano fuori i cattivi (c’era una certa capra Barbana… quella sì che ci faceva tremare: era cattiva peggio del lupo di Cappuccetto Rosso, peggio anche della strega di Biancaneve). Avevo un nonno che aveva un mare, anzi un oceano di ricordi. E i ricordi, si sa, sono storie. Le sue erano piene di gente, di boschi e di campi e anche di viaggi, di fratelli, di guerra e di prigione. E mi piaceva un sacco ascoltare anche quelle.”

Roberta Tedeschi è una disegnatrice che ha alle spalle numerosissime collaborazioni e creazioni per bambini. E non stiamo parlando di un secolo fa: non si tratta del classico “c’era una volta”. C’era solo qualche anno fa. E Giuditta h fatto tesoro di questo enorme patrimonio culturale tramandandolo ai bambini;ma, ne siamo sicuri, anche ai grandi. Perchè non dimentichino di raccontare le loro storie ai figli ed ai nipoti. Un’occasione, quindi, per regalare un libro a loro, e magari per portarli a conoscere Giuditta Campello. E, perchè, no? per rileggere le storie di qualche tempo fa.

Storielle dei Natale è un volume delicato e prezioso, con 15 storie dedicate alla festa della nativitàe.Tante storie da gustare al tepore del camino mentre fuori la neve fiocca. Storie dolci come il pandoro, calde come il fuoco del camino, magiche come la festa più bella dell’anno. Storie di neve e di abeti, di abbracci e di segreti, di regali e di sorprese, per gustare leggendo la festa più bella dell’anno.