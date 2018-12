Tiro con l’arco e sci riempiono il medagliere dell’Insubria

Fine settimana ricco per i College Sportivi dell’Università dell’Insubria, gli speciali club che radunano alcuni grandi prospetti di livello nazionale in alcune discipline sportive, permettendo loro di allenarsi in modo professionale senza rinunciare allo studio.

Due le medaglie di alto profilo colte dagli atleti che si preparano a Varese: una arriva dal tiro con l’arco, l’altra dallo sci nordico.

Nell’arco – specialità Compound – la friulana Sara Ret (iridata juniores) ha conquistato il secondo posto tra le juniores al “Roma Archery Trophy”, terza tappa delle World Series indoor con oltre 600 atleti iscritti. Oltre a Ret l’Uninsubria ha partecipato con Chiara Rebagliati nell’arco olimpico seniores: la savonese ha concluso la propria gara al nono posto.

Addirittura medaglia d’oro invece per Giulia Murada, portacolori del College di prove nordiche, che ai campionati italiani di Valtournenche (Aosta) ha vinto la staffetta femminile di sci di fondo. Murada gareggia per il C.S. Esercito e ha partecipato alla gara tricolore insieme ad Alba De Silvestro: battute le coppie schierate da Friuli Venezia Giulia e Trentino.