Ubriachi si picchiano fuori dal locale, denunciati

Nella nottata di sabato 1 dicembre, gli agenti delle Volanti, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno denunciato cinque giovani, tra cui un minorenne e tre stranieri, in quanto si sono resi responsabili di una rissa all’esterno di una discoteca di Varese. Lo stesso personale del locale cha richiesto l’intervento tramite il 112 per fermare i contendenti.

Giunti sul posto tre equipaggi della Polizia di Stato, notavano alcuni protagonisti del fatto che cercavano di allontanarsi rvelocemente, ma venivano bloccati ed identificati. I giovani fermati presentavano delle escoriazioni in alcune parti del corpo ed al volto. Accompagnati in Questura per le formalità di rito, sono stati denunciati, a piede libero, per il reato di rissa ed uno dei partecipanti anche per il reato di ubriachezza molesta.