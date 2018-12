Un “totem” davanti al Comune per Silvia Romano

A margine della prima seduta del lungo consiglio comunale di metà dicembre si è registrato un piccolo segnale di condivisione tra le forze politiche: la firma unanime da parte di tutti i consiglieri presenti della sottoscrizione lanciata dal consigliere leghista Marco Pinti per dare un segnale ai famigliari di Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenia il 20 novembre scorso.

La proposta è quella di fare un totem, come ha già fatto il comune di Milano (nella foto), per “Significare la vicinanza alla famiglia della vittima e ribadire l’importanza del mondo del volontariato che anche a Varese impegna tante persone in progetti di solidarietà in Italia e all’ estero”, mantenendolo davanti alla porta principale di palazzo Estense fino all’avvenuta liberazione della volontaria.

Alla sottoscrizione hanno aderito tutti i consiglieri di ogni lista partecipante alla seduta del 18 dicembre.