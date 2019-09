Ovunque tu sia, buon compleanno Silvia

(Enzo Romano con la figlia Silvia)

Compie oggi 24 anni Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Africa nel novembre 2018 della quale non si hanno più notizie, se non quelle emerse nel corso del processo che si sta celebrando in Kenya ai suoi rapitori, che poi l’avrebbero ceduta ad un’altra banda criminale, probabilmente somala.

Nel giorno di questo doloroso compleanno, il papà di Silvia ha voluto mandarle un messaggio, lanciando nella grande rete dei social parole di forza e d’amore.

“Oggi compi 24 anni -scrive Enzo Romano – E’ il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa. L’anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi “bianchi più che mai” intorno a te, e tu sorridente e felice di essere là. Questo compleanno è diverso. Ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. Sei una grande! Papà tuo”.

Un messaggio pieno di speranza, che il papà di Silvia ha voluto rinforzare con le parole di sua figlia: “Amo piangere commuovendomi per emozioni forti, sia belle sia brutte, ma soprattutto amo reagire alle avversità. Amo stringere i denti ed essere una testa più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l’aver avuto l’opportunità di vivere”.

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala, ha ricordato Silvia con un messaggio postato su Twitter: “Oggi è il compleanno di Silvia Romano. Tutti noi continuiamo a chiedere ogni giorno la sua liberazione e ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questa lunga e difficile attesa. Tanti auguri Silvia, Milano ti aspetta!”.

Auguri e speranze a cui si unisce tutta la redazione di Varesenews.