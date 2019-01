400 milioni ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici

Quattrocento milioni di euro ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale.

È stato firmato oggi, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria, il decreto del Ministero dell’Interno che attua il comma 107 della legge di Stabilità 2019.

Si tratta di contributi a pioggia che saranno destinati ai comuni medio-piccoli secondo questa ripartizione: ai Comuni con meno di 2000 abitanti: 40.000 euro ciascuno; ai Comuni con popolazione fra i 2000 e i 5000 abitanti 50.000 ciascuno; ai Comuni con popolazione fra i 5001 e i 10.000 abitanti 70.000 ciascuno; ai Comuni con popolazione fra i 10.001 e i 20.000 abitanti 100.000 ciascuno.

La comunicazione dovrà arrivare ai singoli comuni entro il 15 gennaio e i fondi saranno utilizzabili per finanziare uno o più interventi a patto che questi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto quelli previsti per il 2019. I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti entro il 15 maggio 2019.

Spiega il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Stefano Candiani: “In una stagione in cui registriamo tante necessità nei Comuni, ecco un intervento serio, pragmatico e concreto su cui tutti i nostri sindaci potranno contare già nei prossimi giorni”.

I contributi saranno finanziati per il 50% per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.