570mila euro per gli eventi che valorizzano il territorio

Uno stanziamento di 570.000 euro per promuovere il brand inLOMBARDIA attraverso la valorizzazione turistica, la distribuzione di materiale e/o gadget e la proposta di attività rivolte alle pubblico.

Questo l’obiettivo della misura cui si può aderire partecipando alla ‘manifestazione di interesse’ pubblicata oggi sul sito http://explora.in-lombardia.it nella sezione ‘Bandi e iniziative’.

“La sfida continua – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni – così da rafforzare i valori identitari del brand turistico regionale e quindi la vocazione turistica di Regione Lombardia. Per il 2019 mettiamo in campo ulteriori nuove risorse per la promozione e il sostegno di eventi mirati a garantire la valorizzazione del territorio. Da sempre gli aspetti culturali, sportivi, enogastronomici sono i protagonisti di eventi che esaltano il ‘genius loci’ delle nostre realtà locali. L’obiettivo ora è di potenziarne l’attrattività e migliorarne l’appeal in ambito nazionale ed internazionale. Sono certa che questa manifestazione di interesse permetterà a Regione Lombardia, tramite Explora, di partecipare e quindi sostenere iniziative che potranno diventare trainanti per il settore turistico”.

La misura mira a garantire e valorizzare i territori anche attraverso il positivo riverbero che risulta dall’associazione tra gli aspetti di attrattività e i settori driver del turismo come ad esempio moda, design, sport, enogastronomia, cultura, spettacoli dal vivo, cinema e attività congressuale. Le risorse economiche complessive disponibili per l’annualità 2019 sono pari 573.770,50 euro e saranno disponibili per l’acquisto di servizi di comunicazione e promozione in occasione di eventi e iniziative di carattere turistico-attrattivo.

La manifestazione di interesse è ripartita in tre call con una rispettiva riapertura dell’avviso per gli eventi che ricadono nei seguenti periodi: call 1. Eventi dal 1 marzo al 31 maggio 2019; call 2. Eventi dal 1 giugno al 30 settembre 2019; call 3. Eventi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019. Gli eventi dovranno avere carattere di unicità, di temporalità e prevedere la partecipazione di un pubblico di consumatori finali potenzialmente interessati al turismo e alle peculiarità del territorio.

La partecipazione di Regione Lombardia avverrà attraverso l’acquisizione di servizi come la personalizzazione grafica di spazi fisici o virtuali/multimediali con l’identità visiva del brand inLombardia; noleggio/spazi per tutta la durata dell’evento con presenza dell’immagine coordinata inLombardia; fornitura di personale di presidio, inclusione nella attività di comunicazione dei partner (ad esempio: sito internet, piano editoriale social media, comunicati stampa, etc.), invio di comunicazioni al proprio database. Le domande da parte dei soggetti che vogliono proporre candidature sulla prima call, quindi per eventi e progetti che si svolgeranno nel periodo tra 1 marzo 2019 e il 31 maggio 2019, possono essere ricevute fino all’8 febbraio 2019 entro le ore 18.00.