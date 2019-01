A9, chiusura dello svincolo di lago di Como

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire le programmate attività di potatura di essenze arboree situate all’esterno della sede stradale, dalle ore 9 alle ore 16 di martedì 15 gennaio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Lago di Como, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro, al km 34+000.