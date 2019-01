Addio a Maurizio Macchi, vicepresidente del Veloclub Sommese

È morto nella giornata di mercoledì Maurizio Macchi, vicepresidente del VeloClub Sommese, una delle socità storiche della provincia di Varese.

L’ha ricordato anche il presidente del Veloclub Silvio Pezzotta: «Caro Eroico, eri il Vice Presidente… la Sede era una tua creatura…quante giornate ai passato in “officina “per dare le bici sempre in ordine ai nostri ragazzi …ora sei partito per un lungo Viaggio…ma sarai sempre con noi».

Ad accompagnare il post di Pezzotta anche la foto di Macchi “eroico”, con la divisa bianco-blu del Sommese e i palmer a tracolla durante l’Eroica, la corsa di ciclismo d’epoca che si tiene in Toscana. Macchi si era occupato di tutti i settori del Sommese, dalle giovanili all’handbike fino appunto alla attività cicloturistica.

I funerali si terranno venerdì 11 gennaio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Casciago.