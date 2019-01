Andare a scuola in modo sostenibile: la “Green School” indica i modelli

La mobilità scolastica può diventare sostenibile.

Come fare e come realizzarla saranno i temi dell’incontro che, nell’ambito dell’edizione Green School 2018/2019, il 16 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00, si terrà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, in via Ravasi, 2.

Il momento di formazione, oltre agli Istituti Scolastici che partecipano al progetto Green School, si rivolge anche a quei soggetti del territorio (amministratori e tecnici comunali, educatori, formatori, associazioni, istituzioni, aziende speciali, ecc.) che possono avere un ruolo determinante per favorire la sostenibilità dei percorsi casa – scuola.