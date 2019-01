Anpi Gavirate-Besozzo, tanti “Appuntamenti per non dimenticare”

In occasione della Giornata della Memoria 2019 il segretario della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Giovanni Migliore, comunica gli “Appuntamenti per non dimenticare”.

Venerdì 25 gennaio, in collaborazione con l’associazione Culturale Gavirate “l’ìmmaginario”, dalle ore 11.00 alle 12.50 al Cinema Garden Gavirate, ci sarà la proiezione del film “ Un sacchetto di biglie” per le classi I, II e III della Scuola secondaria Giosuè Carducci di Gavirate.

Domenica 27 gennaio ci sarà la commemorazione “Giornata della memoria” alle ore 10.30 presso Largo “Deportati nei campi di sterminio” (antistante il piazzale delle Ferrovie Nord) di Gavirate. Ci sarà la deposizione della corona commemorativa; a seguire, presso la saletta della Coop “Casa del Popolo” di Gavirate (via Gerli Arioli), un dibattito con riflessioni sulla Shoah a cura degli studenti della Scuola secondaria Giosuè Carducci di Gavirate.

A Brebbia martedì 29 gennaio alle ore 10.30 presso l’Auditorium della scuola Macchi, gli alunni delle classi quinte della primaria, prime e seconde della secondaria incontreranno la dottoressa Stella Bolaffi, testimone e protagonista delle leggi razziali e della lotta partigiana, autrice del libro “La balma delle streghe”.

A Besozzo venerdì 1 febbraio 2019 ore 10.30 presso la Sala Duse di Besozzo classi quinte Mazzini, Pascoli, Quaglia, Manzoni classi prime e seconde Adamoli incontreranno la D.ssa Stella Bolaffi, testimone e protagonista delle leggi razziali e della lotta partigiana.