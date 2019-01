Aule digitali all’avanguardia in 9 scuole varesine

Nove scuole varesine premiate dal Ministero dell’Istruzione per progetti di innovazione tecnologica. Nove su 1115 scuole selezionate su tutto il territorio nazionale.

I finanziamenti sono legati alla creazione di ambienti di apprendimento capaci di integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Lo stanziamento totale ammonta a ventidue milioni di euro che verranno distribuite tra i progetti ammessi, di cui 663 nel I ciclo di istruzione e 452 nel secondo.

La Lombardia si piazza al secondo posto per numero di finanziamenti, alle spalle della Campania ( 152 a 130) . « Diamo avvio alla realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento in oltre mille scuole italiane – ha dichiarato il Ministro Marco Bussetti – progetti che prevedono dotazioni tecnologiche innovative per l’utilizzo della realtà virtuale e aumentata nella didattica, della robotica educativa, del pensiero computazionale, della stampa 3D. Con questa misura diamo un forte impulso per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l’aula, attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative».

La parte del leone, nel Varesotto, la fa Sesto Calende che vede premiate sia il comprensivo Ungaretti sia l’istituto superiore Dalla Chiesa: il primo si piazza, in classifica, alla 36esima posizione la secondaria si colloca al 68esimo.

Ci sono poi il Gadda Rosselli di Gallarate ( al 114esimo posto), il Don Milani di Tradate, oltre il 300esimo, il comprensivo Gerolamo Cardano di Gallarate, il comprensivo Galvaligi di Solbiate Arno, il comprensivo Dante di Cuveglio, quello di Fagnano Olona e ultimo, nella graduatoria provinciale, quello di Arcisate.

All’avviso nazionale dello scorso mese di dicembre avevano risposto oltre 5.000 istituzioni scolastiche, un numero record per le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.